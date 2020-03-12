Житель Челябинска предложил объявить бойкот маршруткам, задравшим цены

12 Март 2020 2020-03-12T05:42:35+03:00

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Мужчина анонимно обратился к жителям Челябинска через соцсети.

— Уважаемые потенциальные пассажиры! Давайте с 12 марта будем игнорировать услуги частных маршрутных такси № 3, 17 и 58 в связи с их повышением стоимости проезда с 25 до 28 и 28.10 руб. — написал горожанин в группе «Челябинский транспорт» в ВК. — Попробуем пересесть на альтернативный транспорт. Если мы станем меньше ездить на маршрутках, они вернут прежнюю стоимость проезда. Иначе их выручка существенно упадет. Частники опять маются дурью, мы через все это проходили...

Ситуация — не в пользу пассажиров. Если нужно проехать небольшое расстояние, то можно воспользоваться автобусами или другим транспортом. Но иначе — только с пересадкой, так как у названных маршрутов практически нет альтернативы. Подписчики группы отметили, что нужно развивать городскую транспортную сеть, тогда будет конкуренция, и маршрутки не станут задирать цены.

Впрочем, многие написали, что и так стараются по возможности пользоваться безопасным общественным транспортом.

— Давно пересел с маршрутки «тройки» на 22-й трамвай. Время в пути почти одинаковое — около часа, — написал Андрей Рязанов.

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ИСТОЧНИК KP.RU