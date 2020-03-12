Водитель маршрутки в Зауралье переехал бабушку, выпавшую из его салона
ДТП случилось днем 8 марта на одной из остановок в Кургане. Бабушка с тросточкой медленно выходила из салона маршрутки. Она еще не успела спуститься со ступеньки, как водитель закрыл двери и поехал. Пассажирка упала на дорогу и оказалась под колесами.
— Водитель не посмотрел в зеркала и не увидел, что пожилая женщина еще не вышла. Кондуктор тоже не видела, — рассказывает в группе «Типичный Курган» дочь пострадавшей. — На место прибыли скорая помощь и ГИБДД. Маму увезли в травпункт, где зашили рваную рану над коленом. Диагностировали сильный ушиб обеих стоп. Люди, не будьте равнодушными, помогайте пожилым людям при выходе из маршрутки!
Фото пострадавшей пенсионерки, vk.com/kurgan
Подписчики группы отмечают, что водители маршруток постоянно так делают.
— Двери закрывают раньше времени. Мне так руку защемили. И даже не извинились! — прокомментировала Наталья Черных-Пешкова.
Также на днях другая маршрутка протащила несколько метров по дороге старушку, у которой при выходе дверью зажало ногу. 12 марта комиссия Транспортного управления Кургана объявит результаты проверки по этому случаю.
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