Водитель маршрутки в Зауралье переехал бабушку, выпавшую из его салона

12 Март 2020 2020-03-12T06:07:16+03:00

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ДТП случилось днем 8 марта на одной из остановок в Кургане. Бабушка с тросточкой медленно выходила из салона маршрутки. Она еще не успела спуститься со ступеньки, как водитель закрыл двери и поехал. Пассажирка упала на дорогу и оказалась под колесами.

— Водитель не посмотрел в зеркала и не увидел, что пожилая женщина еще не вышла. Кондуктор тоже не видела, — рассказывает в группе «Типичный Курган» дочь пострадавшей. — На место прибыли скорая помощь и ГИБДД. Маму увезли в травпункт, где зашили рваную рану над коленом. Диагностировали сильный ушиб обеих стоп. Люди, не будьте равнодушными, помогайте пожилым людям при выходе из маршрутки!

Фото пострадавшей пенсионерки, vk.com/kurgan

Подписчики группы отмечают, что водители маршруток постоянно так делают.

— Двери закрывают раньше времени. Мне так руку защемили. И даже не извинились! — прокомментировала Наталья Черных-Пешкова.

Также на днях другая маршрутка протащила несколько метров по дороге старушку, у которой при выходе дверью зажало ногу. 12 марта комиссия Транспортного управления Кургана объявит результаты проверки по этому случаю.

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ИСТОЧНИК KP.RU