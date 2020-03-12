«Напились!»: родители против бесплатного школьного молока в Челябинской области

12 Март 2020 2020-03-12T06:36:57+03:00

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С марта 2020 года практически во всех школах Челябинской области начали выдавать бесплатное молоко. Выносить его за пределы школы чиновники министерства образования не рекомендуют. Но запрет соблюдается не везде. В итоге на территории школ, во дворах стал появляться новый вид мусора — пустые коробки из-под молока.

— В нашей школе молоко запретили выносить даже за порог столовой. Поэтому мы от него отказались. Сказала ребенку: отдавай ребятам, кому нужнее, — пишет Ариша Патракова в сообществе «Инцидент Миасс».

Тоже в Миассе. Фото: Алка Голь.

— Увы, мамы с папами не рассказали своим чудесным детям, что такое хорошо, а что такое плохо, — замечает другая подписчица паблика Наталья Трифонова.

— Дети берут пример с родителей. Если мамка с папкой не научили мусор в урну складывать, то и школа этому не научит, — вздыхают в народе.

А это уже Челябинск. Фото: Наталья Федорова.

Многие все-таки полагают, что ограничивать вынос молока из школы не стоит. Ситуации могут быть разные. Кто-то не может выпить целый стакан молока за присест. Кто-то не любит этот напиток, зато в семье его с удовольствием потребляют другие дети.

Но педагогам и родителям стоит напомнить деткам, для чего придуманы урны.

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ИСТОЧНИК KP.RU