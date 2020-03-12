На челябинский дом престарелых пожаловались родственники постояльцев
Близкие постояльцев пансионата для престарелых «Гармония» сообщили о жестоком обращении с их родственниками. По их словам, беспомощных стариков пичкали таблетками, привязывали к кровати и даже били. Сиделок на всех не хватало, поэтому чтобы постояльцы не отвлекали сотрудников от дел, их по-разному «успокаивали». Попытка разобраться в ситуации обернулась скандалом: одну из пожилых женщин пригрозили выставить на улицу.
Минсоцотношений подключилось к ситуации. В прокуратуру направлено письмо с просьбой проверить работу центра.
Частные пансионаты никто не проверяет, поэтому не известно, что ждет постояльцев, отмечают в патронажной службы благотворительного фонда «Милосердие».
— В некоторых заведениях речи не идет о человеческом обращении. За те же деньги можно ухаживать за стариками дома, что будет гораздо лучше для них, потому что смена обстановки — это всегда огромный стресс, — рассказала Екатерина Косточка из патронажной службы благотворительного фонда «Милосердие».
С возрастом психика человека меняется, и отрыв от семьи может отрицательно сказаться на заболевании, считают специалисты. Старикам нужно общение, прогулки, внимание — все то, что необходимо и обычным людям.
— Да, и домашнюю сиделку, нужно выбирать очень тщательно. Некоторые думают: «Не воровка, не душегуб, и ладно!». Нужно, чтобы сиделка умела правильно ухаживать и общаться с клиентом, — добавила Екатерина Косточка.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Еще один скандал вокруг частного приюта для пожилых людей разгорелся в Пермском крае. В надзорные органы поступила жалоба от родственников одной из пожилых постоялиц пансионата «Мария». Журналисты «Комсомолки» посетили приют и подготовили репортаж.
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ИСТОЧНИК KP.RU