Главу Челябинска Наталью Котову призывают проложить ливневку
Весеннее таяние льда и снега в Челябинске обнажило актуальную проблему — острую нехватку ливневой канализации. Эта проблему поднимает сегодня сайт lentachel.ru.
— С плохими дорогами ежедневно сталкиваются тысячи водителей в Челябинске. Во внутридворовых проездах дела еще хуже — здесь зачастую ливневок нет вовсе. Вода скапливается в самых низких местах, где асфальт разрушается, — пишут наши коллеги.
Журналисты высказывают опасение, что грандиозные планы по благоустройству Челябинска пойдут прахом, если в городе-миллионнике и теперь не начнут прокладывать нормальную ливневку. И просят главу Челябинска Наталью Котову, а также нового специалиста по городской среде Александра Егорова создать алгоритм решения этой проблемы.
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ИСТОЧНИК KP.RU