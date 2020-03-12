Главу Челябинска Наталью Котову призывают проложить ливневку

12 Март 2020 2020-03-12T14:11:53+03:00

Ливневок в городе катастрофически не хватает, а во дворах их практически нет совсем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Без нее талый снег и дожди размывают и портят дороги

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Весеннее таяние льда и снега в Челябинске обнажило актуальную проблему — острую нехватку ливневой канализации. Эта проблему поднимает сегодня сайт lentachel.ru.

— С плохими дорогами ежедневно сталкиваются тысячи водителей в Челябинске. Во внутридворовых проездах дела еще хуже — здесь зачастую ливневок нет вовсе. Вода скапливается в самых низких местах, где асфальт разрушается, — пишут наши коллеги.

Журналисты высказывают опасение, что грандиозные планы по благоустройству Челябинска пойдут прахом, если в городе-миллионнике и теперь не начнут прокладывать нормальную ливневку. И просят главу Челябинска Наталью Котову, а также нового специалиста по городской среде Александра Егорова создать алгоритм решения этой проблемы.

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ИСТОЧНИК KP.RU