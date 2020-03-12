ОРВИ и грипп в Челябинске: ждать ли второй волны

12 Март 2020 2020-03-12T14:34:15+03:00

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Вторую неделю подряд заболеваемость гриппом и ОРВИ в Челябинской области находится ниже эпидпорога на 9%. Об этом заявила замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лучинина.

Вирусы продолжают циркулировать, и в ближайшее время станет ясно, придет ли вторая, весенняя волна.

— Для вируса гриппа В характерна вторая весенняя волна, но пока трудно делать прогноз. Следующая неделя покажет. За прошлую неделю заболеваемость немного выросла, — отметила Светлана Лучинина.

Предотвратить распространение гриппа и ОРВИ помогут новые меры, связанные с коронавирусом. Так, в регионе отменили массовые мероприятия на 50 и более участников. Также решили перенести «Крымскую весну»

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ИСТОЧНИК KP.RU