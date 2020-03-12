2020-03-12T15:42:06+03:00
Общество

«Ночные волки» поддержали одинокую мать из Магнитогорска, которая собирает деньги на новую руку

Сбор идет через фонд помощи байкерам, покалеченным в ДТП
Лидия ПЕСКОВА
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Наталья одна воспитывает дочь и платить ипотеку. Фото: hornews.com.Наталья одна воспитывает дочь и платить ипотеку. Фото: hornews.com.
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Летом 2019 года стилист-визажист из Магнитогорска Наталья Литвинова попала в аварию. Женщина ехала на мотоцикле, попала в выбоину на асфальте и на скорости слетела с байка. Плечевая кость и локтевой сустав на правой руке пришлось удалить. Чтобы вставить протезы, Наталье требуется дорогостоящая операция, сообщает сайт hornews.com.

Дабы не потерять работу, 36-летняя Наталья, которая одна воспитывает дочь и платит ипотеку, научилась стричь и красить клиентов левой рукой. Но, конечно, ей хочется снова стать полноценным человеком. Наталья записалась на бесплатную операцию, однако очередь слишком большая, в этом году ее точно не сделают. Разве что только платно. Операция стоит 300 тысяч рублей.

Женщина выставила на продажу машину и мотоцикл. Но покупателей пока не видно. Пришлось Наталье обратиться за помощью в благотворительный фонд «Путями твоими», который создан специально для байкеров, попавших в ДТП. Челябинский священник отец Иоанн открыл сбор средств на операцию.

На данный момент удалось собрать 70 тыс. рублей. Среди прочих нашу землячку поддержали байкеры из клуба «Ночные волки». Если хотите оказать помощь Наталье или другим попавшим в беду, свяжитесь с благотворительным фондом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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