2020-03-12T19:31:06+03:00
Общество

В Челябинске могут спасти ополченца из ДНР

В родном Казахстане мужчина мог угодить в тюрьму
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Фото: «Медиазавод»Фото: «Медиазавод»
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Ополченец из ДНР, который из-за войны потерял свою семью, сможет остаться в Челябинске. Казахстанца Евгения Щербака должны были вернуть из столицы Южного Урала в родную страну, где ему грозила бы тюрьма.

Как рассказало издание «Медиазавод», мужчина присоединялся к ополчению еще в начале конфликта на Донбассе. Евгений приехал туда с женой — забрать тещу, но обе женщины в семье погибли из-за обстрела. Тогда мужчина начал воевать на стороне ДНР.

После расформирования батальона, ополченец уехал в Россию. В Казахстане его бы сразу отправили в тюрьму. Однако его все равно поймали полицейские Бакала, которые и отправили его как иностранного гражданина челябинский центр временного содержания.

Спасти Евгения от депортации смог другой ополченец из Челябинска. Филипп Венедиктов, который сам недавно получил гражданство России, узнал о ситуации от товарищей Евгения и обратился за помощью к местным депутатам.

— Чиновники написали Колокольцеву, прокурору и все решилось. Евгению уже дали временное убежище, есть документы на освобождение. Он также будет подавать на гражданство, — цитирует издание Венедиктова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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