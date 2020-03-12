В Челябинске могут спасти ополченца из ДНР

12 Март 2020 2020-03-12T19:31:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Ополченец из ДНР, который из-за войны потерял свою семью, сможет остаться в Челябинске. Казахстанца Евгения Щербака должны были вернуть из столицы Южного Урала в родную страну, где ему грозила бы тюрьма.

Как рассказало издание «Медиазавод», мужчина присоединялся к ополчению еще в начале конфликта на Донбассе. Евгений приехал туда с женой — забрать тещу, но обе женщины в семье погибли из-за обстрела. Тогда мужчина начал воевать на стороне ДНР.

После расформирования батальона, ополченец уехал в Россию. В Казахстане его бы сразу отправили в тюрьму. Однако его все равно поймали полицейские Бакала, которые и отправили его как иностранного гражданина челябинский центр временного содержания.

Спасти Евгения от депортации смог другой ополченец из Челябинска. Филипп Венедиктов, который сам недавно получил гражданство России, узнал о ситуации от товарищей Евгения и обратился за помощью к местным депутатам.

— Чиновники написали Колокольцеву, прокурору и все решилось. Евгению уже дали временное убежище, есть документы на освобождение. Он также будет подавать на гражданство, — цитирует издание Венедиктова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU