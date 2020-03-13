В Челябинской области задержали особо опасного преступника

13 Март 2020 2020-03-13T06:51:12+03:00

Подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления задержали на трассе, ведущей к границе с Казахстаном. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В такси, в котором он рвался к границе с Казахстаном, нашли обрез и патроны

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На дороге Челябинск — Троицк — граница Казахстана сотрудники областной Госавтоинспекции задержали подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. Инспектора остановили такси, в салоне которого на пассажирском месте находился мужчина, по приметам похожий на объявленного в розыск за совершение особо тяжкого преступления в Южноуральске.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в багажнике автомобиля сотрудники полиции в сумке пассажира наши обрез охотничьего ружья и боеприпасы. Задержанного доставили в отдел полиции Южноуральска. Там и была установлена его причастность к преступлению.

Пытавшегося сбежать от правосудия заключили под стражу. Идет расследование уголовного дела. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU