В Челябинской области задержали особо опасного преступника
На дороге Челябинск — Троицк — граница Казахстана сотрудники областной Госавтоинспекции задержали подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. Инспектора остановили такси, в салоне которого на пассажирском месте находился мужчина, по приметам похожий на объявленного в розыск за совершение особо тяжкого преступления в Южноуральске.
Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в багажнике автомобиля сотрудники полиции в сумке пассажира наши обрез охотничьего ружья и боеприпасы. Задержанного доставили в отдел полиции Южноуральска. Там и была установлена его причастность к преступлению.
Пытавшегося сбежать от правосудия заключили под стражу. Идет расследование уголовного дела. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU