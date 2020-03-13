Половина челябинцев ищут новую работу

13 Март 2020 2020-03-13T09:15:06+03:00

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Портал «Зарплата.ру» выяснил, что 48% челябинцев хочет поменять работу. 37% горожан поменяли бы, попадись им интересное предложение.

Причина желания сменить работу у 47% опрошенных респондентов — низкий уровень зарплаты. Для шести процентов тяжела долгая дорога до работы. У девяти процентов опрошенных неинтересные функции и задачи. Карьерного роста нет у 12% сотрудников.

Люди жалуются на перегруженность работой и ненормированный рабочий день (11%), график работы (7%), 5конфликт с начальством (6%).

И только два процента горожан оптимистично заявили, что у них все нормально.

В нынешнем году нашли новую работу 14% опрошенных. И около половины из них опять в поиске более интересного места — из-за низкой зарплаты и неинтересных задач.

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ИСТОЧНИК KP.RU