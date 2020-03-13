Аноним сообщил о «минировании» самолета Москва — Челябинск
Вечером в пятницу, 13 марта, жители Челябинска увидели несколько машин экстренных служб, мчащихся в сторону аэропорта. СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают о том, что якобы поступило сообщение о минировании самолет Москва – Челябинск.
В пресс-службах МВД и МЧС по региону обещали предоставить комментарий позже.
Обновлено
Как сообщает агентство ТАСС, борт приземлился в аэропорту назначения. В самолете 82 пассажира и шесть членов экипажа.
В Аэропорту Челябинск работают экстренные службы.Автор: novitsky_karen/instagram.com
К ЧИТАТЕЛЯМ
Cтали свидетелем этого события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Читайте нас, где удобно! Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
ИСТОЧНИК KP.RU