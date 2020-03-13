Аноним сообщил о «минировании» самолета Москва — Челябинск

13 Март 2020 2020-03-13T18:06:36+03:00

Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на собственные источники

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Вечером в пятницу, 13 марта, жители Челябинска увидели несколько машин экстренных служб, мчащихся в сторону аэропорта. СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают о том, что якобы поступило сообщение о минировании самолет Москва – Челябинск.

В пресс-службах МВД и МЧС по региону обещали предоставить комментарий позже.

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Как сообщает агентство ТАСС, борт приземлился в аэропорту назначения. В самолете 82 пассажира и шесть членов экипажа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/766294" frameborder="0"></iframe> В Аэропорту Челябинск работают экстренные службы.Автор: novitsky_karen/instagram.com

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ИСТОЧНИК KP.RU