2020-03-15T16:14:53+03:00
Общество

В Челябинске приняли решение, закрывать ли школы на карантин с 16 марта

Проблему обсудили на оперативном штабе в воскресенье
Андрей АБРАМОВ
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В Челябинске приняли решение, закрывать ли школы на карантин с 16 мартаВ Челябинске приняли решение, закрывать ли школы на карантин с 16 мартаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Вечером 15 марта в Челябинске собрался оперативный штаб по вопросу профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции. Один из главных вопросов повестки: закрывать ли на карантин школы.

Решено, что в Челябинской области все школы продолжат работу в обычном режиме. Рекомендовать дистанционное обучение или свободное посещение не будут. Об этом КП-Челябинск сообщили в пресс-службе губернатора.

В заседании участвовали представители Министерства здравоохранения Челябинской области и регионального Роспотребнадзора. Ранее в столице и Московской области приняли решение о свободном посещении учебных заведений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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