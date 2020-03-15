В Челябинске приняли решение, закрывать ли школы на карантин с 16 марта
Вечером 15 марта в Челябинске собрался оперативный штаб по вопросу профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции. Один из главных вопросов повестки: закрывать ли на карантин школы.
Решено, что в Челябинской области все школы продолжат работу в обычном режиме. Рекомендовать дистанционное обучение или свободное посещение не будут. Об этом КП-Челябинск сообщили в пресс-службе губернатора.
В заседании участвовали представители Министерства здравоохранения Челябинской области и регионального Роспотребнадзора. Ранее в столице и Московской области приняли решение о свободном посещении учебных заведений.
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ИСТОЧНИК KP.RU