Подростку в Миассе вынесли приговор за изнасилование 12-летней девочки

16 Март 2020 2020-03-16T09:03:25+03:00

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6 лет — именно на такой срок лишат свободы 15-летнего подростка из Миасса, который летом 2019 изнасиловал 12-летнюю девочку. Соответствующий приговор вынесли в городском суде.

По данным следствия, подросток начал приставать к девушке, когда они распивали алкоголь. Кроме угроз убийства и изнасилования, парень также украл имущество жертвы.

— Осужденному назначено 6 лет и 10 дней лишения свободы, в пользу потерпевшей в счет компенсации морального вреда взыскано 150 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе Миасского городского суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU