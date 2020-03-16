Подростку в Миассе вынесли приговор за изнасилование 12-летней девочки
6 лет — именно на такой срок лишат свободы 15-летнего подростка из Миасса, который летом 2019 изнасиловал 12-летнюю девочку. Соответствующий приговор вынесли в городском суде.
По данным следствия, подросток начал приставать к девушке, когда они распивали алкоголь. Кроме угроз убийства и изнасилования, парень также украл имущество жертвы.
— Осужденному назначено 6 лет и 10 дней лишения свободы, в пользу потерпевшей в счет компенсации морального вреда взыскано 150 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе Миасского городского суда.
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ИСТОЧНИК KP.RU