Зрители Челябинского оперного театра пожаловались на затопленную сцену
Зрители Челябинского оперного театра спорят из-за ролика с постановкой «Евгения Онегина». Спектакль выглядел словно шоу с большим эффектом присутствия, однако люди не могут понять было ли это задумано изначально.
Евгений Онегин тонет в Челябинске.Видео: Курс дела
На видео можно увидеть как прима челябинского театра исполняет свои партии, стоя в луже. И это учитывая недавний ремонт здания, в том числе крыши. Из-за этого у пользователей возникла мысль так ли хорошо отреставрирован театр. Однако в самом учреждении успокаивают — все так и задумано.
— Постановка «Евгений Онегин» идет в нашем театре с 2016 года. И бассейн с водой — это задумка режиссера, а никакая не авария, — цитирует издание «Курс дела» пресс-секретаря челябинского театра Оперы и балета Анастасию Черкас.
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ИСТОЧНИК KP.RU