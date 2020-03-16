2020-03-16T09:27:37+03:00
Общество

Зрители Челябинского оперного театра пожаловались на затопленную сцену

Люди гадают: перфоманс ли это или плохая работа подрядчика
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Здание театра недавно отреставрировали. Фото: culture.ruЗдание театра недавно отреставрировали. Фото: culture.ru
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Зрители Челябинского оперного театра спорят из-за ролика с постановкой «Евгения Онегина». Спектакль выглядел словно шоу с большим эффектом присутствия, однако люди не могут понять было ли это задумано изначально.

Евгений Онегин тонет в Челябинске.Видео: Курс дела

На видео можно увидеть как прима челябинского театра исполняет свои партии, стоя в луже. И это учитывая недавний ремонт здания, в том числе крыши. Из-за этого у пользователей возникла мысль так ли хорошо отреставрирован театр. Однако в самом учреждении успокаивают — все так и задумано.

— Постановка «Евгений Онегин» идет в нашем театре с 2016 года. И бассейн с водой — это задумка режиссера, а никакая не авария, — цитирует издание «Курс дела» пресс-секретаря челябинского театра Оперы и балета Анастасию Черкас.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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