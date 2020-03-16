Зрители Челябинского оперного театра пожаловались на затопленную сцену

16 Март 2020 2020-03-16T09:27:37+03:00

Люди гадают: перфоманс ли это или плохая работа подрядчика

Изменить размер текста: A A

Зрители Челябинского оперного театра спорят из-за ролика с постановкой «Евгения Онегина». Спектакль выглядел словно шоу с большим эффектом присутствия, однако люди не могут понять было ли это задумано изначально.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="220" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/766578" frameborder="0"></iframe> Евгений Онегин тонет в Челябинске.Видео: Курс дела

На видео можно увидеть как прима челябинского театра исполняет свои партии, стоя в луже. И это учитывая недавний ремонт здания, в том числе крыши. Из-за этого у пользователей возникла мысль так ли хорошо отреставрирован театр. Однако в самом учреждении успокаивают — все так и задумано.

— Постановка «Евгений Онегин» идет в нашем театре с 2016 года. И бассейн с водой — это задумка режиссера, а никакая не авария, — цитирует издание «Курс дела» пресс-секретаря челябинского театра Оперы и балета Анастасию Черкас.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Cтали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU