Голода не будет. В Челябинске в супермаркетах нет дефицита продуктов

16 Март 2020 2020-03-16T11:06:52+03:00

В Челябинске нет дефицита продуктов. Фото: Архив "КП".

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Ролики в соцсетях из стран Европы и США напоминают приближение Апокалипсиса: пустые полки супермаркетов, забитые консервами и крупами кладовые в квартирах и домах.

В Челябинске ретейлеры заверяют, что продуктового дефицита не случится. Как сообщает «Южноуральская панорама», федеральные торговые сети создали резервы снеди длительного хранения: круп, консервов, макарон, муки, сахара.

Такое распоряжение выдал Минпромторг РФ.

В федеральном министерстве призывают россиян рационально подходить к покупке продуктов. Многие товары имеют определенный срок годности, и приобретать их впрок — бессмысленно тратить деньги. Жители Челябинска, к слову, ведут себя достойно и не набивают продуктовые тележки снедью доверху.

В супермаркетах Челябинской области по-прежнему со скидкой продаются продукты местных производителей — эту акцию инициировал губернатор Алексей Текслер. За месяц к акции «Южноуральский продукт» к 111 челябинским супермаркетам магазинам присоединились еще 300.

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ИСТОЧНИК KP.RU