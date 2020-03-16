В Челябинске в центре со столба свалилась часть дорогой иллюминации
В прошлом году в Челябинске смонтировали уличную иллюминацию. Цена вопроса — около 522 млн. руб.
Новинка не всем пришлась по нраву. Люди жаловались, что неоновый свет, льющийся с каждого фонаря, утомляет глаза. Самые внимательные разглядели, что бегущая строка световых табло иллюминации поздравляла милых дам с 8 Марта и после праздника.
В воскресенье, 15 марта, челябинский журналист Айвар Валеев сфотографировал упавшую со столба панель. Валяется она на ул. Труда, недалеко от здания Исторического музея.
Журналисты КП-Челябинск отправили фото коллеги в городской комитет дорожного хозяйства. Комитет отвечает за уличную иллюминацию.
— Декоративные осветительные установки с гербом Челябинской области установлены в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. Всего на улицах установлено 800 панелей. Они обслуживаются подрядной организацией. Подрядчик восстановит конструкции в рамках гарантии в самое ближайшее время, — сообщила корреспонденту КП-Челябинск пресс-секретарь комитета Нина Леонтьева.
Если вы увидели упавшие части иллюминации, звоните в круглосуточную диспетчерскую комитета дорожного хозяйства. Тел. 8-951-771-73-25.
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