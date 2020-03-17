2020-03-17T09:48:08+03:00
Происшествия

В Челябинской области пассажирский автобус попал в аварию

Движение парализовало
Ангелина ЗАКИРОВА
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Сегодня утром дорогу замело снегом.Сегодня утром дорогу замело снегом.Фото: Кадр видео
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Сегодня утром, 17 марта, в Миассе возле остановки «КБ им. Макеева» произошло серьезное ДТП. На нечищеной дороге пассажирский автобус столкнулся с легковушкой и съехал на обочину. На этом участке образовалась пробка.

В соцсети уже попало видео с аварией: за автобусом водители выстроились в очередь, автомобили стоят на обочине с включенными аварийными сигналами. Автор видеоролика назвал улицу Лесную, на которой произошла авария «дорогой смерти».

ИСТОЧНИК KP.RU

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