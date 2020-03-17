2020-03-17T11:22:43+03:00
Общество

Челябинский аэропорт закрыли на три дня

Рейсов в ограниченные часы не будет
Ангелина ЗАКИРОВА
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На время работ по улучшению взлетно-посадочных полос аэропорт приостановил работу.На время работ по улучшению взлетно-посадочных полос аэропорт приостановил работу.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Ближайшие три дня челябинский аэропорт будет закрыт для самолетов. На взлетно-посадочной полосе будут строить «разворотный карман» и наносить маркировка.

Работы будут проводится в дневное время и это никак не скажется на вылетах и прилетах, которые обычно совершаются вечером и утром.

— Периоды закрытия аэропорта: 17 марта с 9:15 до 18:15 часов; 18 марта с 8:00 до 18:15 часов; 19 марта с 8:00 до 18:15 часов. Время местное. Работы будут проводиться в рамках реализации госпрограммы «Развитие транспортной системы», — рассказали в пресс-службе.

Между тем, пассажиры смогут спокойно приехать в терминал вылета — он будет работать все время.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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