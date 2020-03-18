В Челябинске учеников лицея обследуют на коронавирус

18 Март 2020 2020-03-18T12:29:48+03:00

Если ребенок занемог, немедленно отменяйте все занятия и вызывайте врача. Фото: Мария ЛЕНЦ

Ученики второго класса слегли с кашлем и высокой температурой

Изменить размер текста: A A

Кашель, головная боль, высокая температура. Родители учеников лицея № 82 встревожены: не таится ли в школьных коридорах коронавирус. По распоряжению министерства образования и науки во всех обучающих организациях усилены профилактические меры: помещения обрабатывают дезрастворами, часто проводят влажную уборку, проветривают. Но дети болеют.

Как сообщает издание «Челябинск Сегодня», в минувшую пятницу заболел лицеист-второклассник. В понедельник на уроки не пришли восемь детей.

В среду, 18 марта, заболели девять ребят. Администрацией лицея родителям рекомендуется оставлять детей дома при малейшем недомогании.

Первый замгубернатора Ирина Гехт отреагировала на новость из лицея:

— Чтобы снять обеспокоенность родителей, детям будет сделан анализ на коронавирус. Соответствующее поручение мною дано, — сообщила Ирина Альфредовна в соцсетях.

Напомним, министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым рекомендовано властям регионов отправить школьников с 23 марта по 12 апреля на так называемый условный карантин. Родители решат, очно детям учиться или дистанционно.

Читайте также:

Думайте сами. В Челябинске родители решат, уходить их детям-школьникам на карантин или нет (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU