2020-03-18T12:29:48+03:00
Общество

В Челябинске учеников лицея обследуют на коронавирус

Ученики второго класса слегли с кашлем и высокой температурой
Ольга АНТОНОВА
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Если ребенок занемог, немедленно отменяйте все занятия и вызывайте врача.Если ребенок занемог, немедленно отменяйте все занятия и вызывайте врача.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Кашель, головная боль, высокая температура. Родители учеников лицея № 82 встревожены: не таится ли в школьных коридорах коронавирус. По распоряжению министерства образования и науки во всех обучающих организациях усилены профилактические меры: помещения обрабатывают дезрастворами, часто проводят влажную уборку, проветривают. Но дети болеют.

Как сообщает издание «Челябинск Сегодня», в минувшую пятницу заболел лицеист-второклассник. В понедельник на уроки не пришли восемь детей.

В среду, 18 марта, заболели девять ребят. Администрацией лицея родителям рекомендуется оставлять детей дома при малейшем недомогании.

Первый замгубернатора Ирина Гехт отреагировала на новость из лицея:

— Чтобы снять обеспокоенность родителей, детям будет сделан анализ на коронавирус. Соответствующее поручение мною дано, — сообщила Ирина Альфредовна в соцсетях.

Напомним, министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым рекомендовано властям регионов отправить школьников с 23 марта по 12 апреля на так называемый условный карантин. Родители решат, очно детям учиться или дистанционно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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