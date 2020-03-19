2020-03-19T13:45:24+03:00
Общество

Суд обязал хозяина передержки заплатить 30 тысяч рублей за утерянного щенка хаски

Собака непонятным образом выбралась из клетки и пропала
Лидия ПЕСКОВА
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Моральные страдания хозяина оценили в одну тысячу рублей.Моральные страдания хозяина оценили в одну тысячу рублей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Житель Челябинска решил отдать годовалого хаски на передержку. Но обратно собаку не получил. Хозяин передержки потерял пса и не смог вразумительно объяснить, как это случилось.

— Хозяин передержки лично участвовал в поисках хаски. По его словам, даже есть запись, на которой видно, как пес выбегает из ворот СНТ. Но владельцу собаки запись не показали. Поэтому мужчина уверен, что хаски перепродали. Клетка для передержки в саду очень крепкая, выбраться из нее без чужой помощи пес не мог, — рассказала КП-Челябинск консультант Металлургического районного суда Наталья Белозер.

Владелец пса потребовал возместить ему стоимость хаски и оплатить моральные страдания.

Суд признал, что хозяин передержки не выполнил условия договора и должен выплатить владельцу собаки 30 тысяч рублей: 29 тысяч рублей за самого щенка и одну тысячу в качестве компенсации за моральные страдания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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