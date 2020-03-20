2020-03-20T06:10:00+03:00
Общество

Магия чисел: рабочий из Челябинской области выиграл миллион в лотерею

Куда потратит большие деньги счастливчик
Лидия ПЕСКОВА
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Чтобы всем так везло! Фото: пресс-служба организатора лотереи.Чтобы всем так везло! Фото: пресс-служба организатора лотереи.
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Повезло, так повезло электрослесарю из Челябинской области. В очередном тираже популярного лото Иван Вахтеров выиграл 1 млн рублей, сообщает пресс-служба организатора розыгрыша.

— Думаю, что приятным событиям способствовала магическая дата. День розыгрыша выпал на 02.02.2020», — рассказал Иван Вахтеров.

Играть в лотерею мужчина начал около года назад. На руках у него был всего-то один билетик, купленный в «Роспечати».

Счастливчик признался, что деньги потратит на погашение ипотеки и ремонт в квартире. А еще купит подарок отцу, по примеру которого стал играть в лотерею.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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