Магия чисел: рабочий из Челябинской области выиграл миллион в лотерею

20 Март 2020 2020-03-20T06:10:00+03:00

Чтобы всем так везло! Фото: пресс-служба организатора лотереи.

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Повезло, так повезло электрослесарю из Челябинской области. В очередном тираже популярного лото Иван Вахтеров выиграл 1 млн рублей, сообщает пресс-служба организатора розыгрыша.

— Думаю, что приятным событиям способствовала магическая дата. День розыгрыша выпал на 02.02.2020», — рассказал Иван Вахтеров.

Играть в лотерею мужчина начал около года назад. На руках у него был всего-то один билетик, купленный в «Роспечати».

Счастливчик признался, что деньги потратит на погашение ипотеки и ремонт в квартире. А еще купит подарок отцу, по примеру которого стал играть в лотерею.

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ИСТОЧНИК KP.RU