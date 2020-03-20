2020-03-20T10:30:56+03:00
Происшествия

Махинации с проектом новой набережной в Челябинске довели до уголовного дела

По суд пойдут работники городской администрации
Максим БАСКОВ
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Мэрия забраковала проект архитектора Сергея Шумакова.Мэрия забраковала проект архитектора Сергея Шумакова.
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Есть одно место в Челябинске, где уже много лет пытаются что-то построить, отреставрировать и благоустроить. Это набережная реки Миасс. С разной степенью активности власти заявляли о «знаковом проекте», который станет «визитной карточкой». Похоже, значение терминов «построить» и «благоустроить» давно пора переписать в словарях, наполнив их современным смыслом, близким по значению к «отжать», «распилить» и «заработать».

Идея сделать прогулочный маршрут от Филармонии в сторону улицы Свободы стара как расположенная рядом первая электростанция. Но ни разу красивая картинка не материализовалась.

Следственный комитет возбудил дело о мошенничестве связанном с разработкой проекта строительства и благоустройства набережной в 2019 году. Два года назад им начала заниматься казанская компания «Проинжиниринг», которая выиграла конкурс. За работу заплатили 9,2 млн рублей, но в итоге мэрия отказалась от проекта, объяснив, что он не прошел госэкспертизу. И тут же возник новый проект от компании «УралДорПроект», причем совершенно бесплатный.

Прокуратура назвала это непозволительной роскошью.

— По результатам проверки установлено, что в действиях должностных лиц администрации города усматриваются признаки уголовно-наказуемого деяния, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

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Материалы направлены в Следственный комитет (далее)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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