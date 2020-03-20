Никакой зелени: в Челябинске отменили контракт на благоустройство улиц

20 Март 2020 2020-03-20T19:39:30+03:00

В ноябре центр Челябинска должны были украсить 30 тысяч кустарников, а также больше тысячи различных деревьев Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Аукцион остановили через два дня после начала

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Общественники могут негодовать: аукцион по озеленению центральных улиц в Челябинске отменили через два дня после начала приема заявок. На высадку деревьев, кустарников и газонов должны были потратить 122 миллиона рублей.

Официальная причина, указанная в документе — решение заказчика, которым является комитет дорожного хозяйства городской администрации. Однако почему прием заявок начали и остановили с разницей в два дня пока неизвестно.

Это уже не первая проблема с благоустройством в южноуральской столице. Так, Следственный комитет Челябинской области возбудил дело о мошенничестве при проектировании и строительстве набережной у реки Миасс.

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ИСТОЧНИК KP.RU