Никакой зелени: в Челябинске отменили контракт на благоустройство улиц
Общественники могут негодовать: аукцион по озеленению центральных улиц в Челябинске отменили через два дня после начала приема заявок. На высадку деревьев, кустарников и газонов должны были потратить 122 миллиона рублей.
Официальная причина, указанная в документе — решение заказчика, которым является комитет дорожного хозяйства городской администрации. Однако почему прием заявок начали и остановили с разницей в два дня пока неизвестно.
Это уже не первая проблема с благоустройством в южноуральской столице. Так, Следственный комитет Челябинской области возбудил дело о мошенничестве при проектировании и строительстве набережной у реки Миасс.
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ИСТОЧНИК KP.RU