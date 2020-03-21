В Челябинской области снова похолодание и снег
Не успели суслики проснуться в Челябинске, как погода снова хочет загнать их в спячку. На Южном Урале вновь серьезное похолодание. В некоторых частях региона ожидается мокрый снег.
Синоптики обещают от -7 до — 12 градусов ночью. При этом температура днем, хоть и поднимется до плюсовой, все равно будет достаточно низкой: два-три градуса. Кроме того, из-за перепада температур на дорогах может снова образоваться лед.
Сотрудники ГИБДД Челябинской области также просят автолюбителей воздержаться от поездок. Из-за непогоды высока вероятность происшествий на дорогах.
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ИСТОЧНИК KP.RU