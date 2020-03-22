2020-03-22T08:57:17+03:00
Общество

Жители нового микрорайона в центре Челябинска тонут в грязи

Они выкладывают в соцсети фото обуви после прогулки
Ирина КАРЕЛИНА
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Жители нового микрорайона в центре Челябинска тонут в грязи. Фото: vk.com/academЖители нового микрорайона в центре Челябинска тонут в грязи. Фото: vk.com/academ
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Житель микрорайона «Академ Риверсайд» в Челябинске пожаловался в группе «ВКонтакте», что ему очень неудобно добираться домой.

— Университетская набережная, 59. Ближайшие светофоры очень далеко расположены, и приходится идти до них, а потом еще от светофоров до дома. Кроме того, нужно пройти ужасную грязь. А добираясь на машине, приходится очень много ехать до ближайшего места разворота, — написал местный житель в группе «Академ Риверсайд | Челябинск Сити | Жители» в ВК.

"Академ Риверсайд". Фото: vk.com/academ

"Академ Риверсайд". Фото: vk.com/academ

В комментариях жители микрорайона пишут, что такая ситуация — почти во всем микрорайоне. Они живут в условиях стройки: множество недостроев и заложенных фундаментов, отсутствие тротуара…

— Идешь по грязной обочине в трех шагах от бешено летящих машин. Там — трасса, но не городская улица. Внутри района тоже нет дорог, глинобитные только, закатанные колесами, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск местная жительница.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

— Благоустройство территории жилого дома по адресу ул. Университетская набережная, 59 выполнено по проекту, — ответили жителям в Комитете градостроительства и архитектуры Челябинска. — Пешеходный тротуар вдоль улицы Университетская набережная от ул. Молодогвардейцев до ул. Чичерина не был предусмотрен в программе развития улично-дорожной сети на 2019 год. Работы по устройству тротуара могут быть осуществлены после определения источника финансирования. Комитетом градостроительства и архитектуры Челябинска в адрес Управления дорожного хозяйства направлено обращение о строительства пешеходного тротуара в Калининском районе в программу «Развитие улично-дорожной сети Челябинска» на 2020 год.

А в Управлении дорожного хозяйства Челябинска ответили, что проект строительства автодороги по ул. Наркома Малышева от ул. Братьев Кашириных до ул. Университетская набережная планируют сделать в 2021 году. Тогда же предусмотрят сфетофор на перекрестке улиц Наркома Малышева и Университетской набережной. А пока обещают сделать временный регулируемый пешеходный переход — в третьем квартале 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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