Почти полтысячи человек за сутки: жители Челябинской области сдают анализ на коронавирус

22 Март 2020 2020-03-22T10:04:25+03:00

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Случай заражения коронавирусом жителя Миасса стал поводом сдать анализы для многих южноуральцев. Как сообщают в Министерстве здравоохранения Челябинской области, отработаны все контакты больного, установлены личности людей, летевших с ним в самолете. Результаты анализов на коронавирус друзей, попутчиков и родных заболевшего отрицательные. Всего 21 марта в Челябинской области сдали такой анализ 484 человека.

Напомним, заболевший, прилетев из Испании в Челябинск, успел погулять по южноуральской столице, а потом ехал в автобусе до Миасса, там встречался с друзьями и посетил автосалон. Жители, которые считают, что они контактировали с этим молодым человеком, могут пройти обследование на коронавирус. Для этого нужно обратиться на горячую линию минздрава Челябинской области: 8 (351) 240-15-16.

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ИСТОЧНИК KP.RU