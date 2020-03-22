Родители школьников Челябинской области жалуются, что их заставляют писать заявление на свободное посещение

22 Март 2020 2020-03-22T15:47:53+03:00

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Формат свободного посещения с переходом на дистанционное образование введен во всех школах Челябинской области с 19 марта по 12 апреля из-за коронавируса. Вот только школы не знают, что делать в такой ситуации: у большинства из них нет технических возможностей для дистанционного образования.

— В нашей школе родителей заставляют писать заявления на свободное посещение. То есть всю ответственность перекладывают на нас. При этом дистанционного обучения в образовательном учреждении нет, и как будет проходить процесс обучения не понятно! — написала мама школьника в группе «Черное&Белое Магнитогорск».

Заявления на свободное посещение раздали во многих школах. Но в других школах — наоборот, классные руководители объявили, что лучше всем ходить на уроки, как прежде. Иначе «не знаем, как ваши дети напишут ВПР и ОГЭ, дополнительно заниматься с ними никто не будет». И в такой ситуации тоже много недовольных родителей.

— Надо оставлять детей дома! Здоровье важнее оценок, — комментируют одни.

— Пусть учатся, нечего жути нагонять! — считают другие.

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ИСТОЧНИК KP.RU