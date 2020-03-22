Резкий скачок атмосферного давления ожидают в Челябинске
Челябинский гидрометцентр прогнозирует резкий скачок атмосферного давления. В воскресенье, 22 марта, оно зафиксировано на отметке 742 мм ртутного столба, то есть в пределах нормы. Но в понедельник, 23 марта, атмосферное давление повысится до 757 мм ртутного столба. Это значительный перепад, который может отразиться на здоровье метеочувствительных людей.
В первую очередь нужно быть начеку тем, кто страдает гипертонической болезнью. Измеряйте давление и пульс. В случае проблем со здоровьем принимайте назначенные препараты или вызовите врача.
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ИСТОЧНИК KP.RU