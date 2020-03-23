«Трактор» отменил тренировки из-за карантина

23 Март 2020 2020-03-23T10:12:17+03:00

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Коронавирусные «санкции» докатились и до челябинского хоккея. С сегодняшнего дня тренировки и турниры в командах клубной системы «Трактора» отменены до 6 апреля, а спортивную школу отпустили на каникулы до 13 апреля.

— Данное решение продиктовано, прежде всего, заботой о здоровье хоккеистов. Кроме того, «Трактор» на собственном примере обращает внимание общественности на важность дисциплины и самоконтроля — призываем всех болельщиков по возможности придерживаться режима самоизоляции, соблюдать все профилактические меры, — говорится в официальном релизе ХК «Трактор».

В клубе пояснили, что запрет касается всех игроков — главной команды, игроков «Челмета», «Белых медведей». Вместе с тем, запрет вводится и на проведение всех соревнований. Заметим, что с начала апреля должны были стартовать финальные этапы первенства России в разных возрастных группах. Не исключено, что и этот турнир будет перенесен.

Напомним, что еще на прошлой неделе КХЛ объявила о приостановке всех соревнований до 10 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU