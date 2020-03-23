Развели костер погреться: возле ТЭЦ-3 в Челябинске произошел пожар

23 Март 2020 2020-03-23T14:51:23+03:00

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В Челябинске загорелось одно из зданий, принадлежащих крупнейшему поставщику тепла и электричества «Фортум». Клубы черного дыма, валящие с территории ТЭЦ-3, увидели горожане. По их словам, в сторону пожара проехали сразу несколько пожарных машин со спецсигналами.

В управлении МЧС по Челябинской области подтвердили факт возгорания, уточнив, что огонь бушует в заброшенном помещении.

— На Бродокалмакском тракте, 6 здание стоит пустым. Может быть, бомжи грелись, вот и загорелось, — предположил один из сотрудников МЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU