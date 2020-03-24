В Челябинской области ожидается потепление до +8 градусов

24 Март 2020 2020-03-24T09:06:13+03:00

Температуры уже весенние, однако по-прежнему продолжает сыпать снег. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Однако в регион в конце недели снова придет снег

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Погода немного побалует южноуральцев теплом. По прогнозу синоптиков Челябинского гидрометеоцентра, сегодня днем, 24 марта, воздух прогреется до +5 градусов. А завтра столбики термометров поднимутся до +6.

Такие температуры будут сопровождаться переменной облачностью и умеренным ветром 4-9 м/с, отдельные порывы могут достичь 14 м/с. Осадков не ожидается.

В четверг, 26 марта, синоптики прогнозируют +3, +8, тоже с ветром. Местами пройдет небольшой снег, где-то — мокрый с дождем. Осадки ожидаются также в пятницу и субботу.

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ИСТОЧНИК KP.RU