Дизайнер из Челябинска бесплатно шьет яркие маски для детей
Челябинка Люцина Мухутдинова, дизайнер собственного бренда одежды, начала шить многоразовые хлопковые маски. Вместе со своей командой девушка хочет помочь землякам сохранить здоровье в период пандемии.
Повязки, защищающие от вирусов, мастера шьют из остатков ткани. Они четырехслойные, разных цветов и с разными принтами.
Сначала Люцина бесплатно раздавала маски всем желающим. Однако заказов поступило так много, что мастера с трудом стали справляться с ними.
— Думаю, теперь мы их будем шить только для благотворительных фондов. Сейчас собираемся везти большую партию в «Искорку», — рассказала Люцина Мухутдинова КП-Челябинск.
Из-за болезни у онкобольных ребят иммунитет ослаблен, поэтому им постоянно нужно носить маски. А сейчас средства защиты в дефиците.
Дизайнер планирует записать видео, как сшить маску своими руками, и разместить его в соцсетях. Чтобы каждый челябинец смог изготовить себе защиту от вируса.
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