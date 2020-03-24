Дизайнер из Челябинска бесплатно шьет яркие маски для детей

24 Март 2020 2020-03-24T16:05:49+03:00

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Челябинка Люцина Мухутдинова, дизайнер собственного бренда одежды, начала шить многоразовые хлопковые маски. Вместе со своей командой девушка хочет помочь землякам сохранить здоровье в период пандемии.

Повязки, защищающие от вирусов, мастера шьют из остатков ткани. Они четырехслойные, разных цветов и с разными принтами.

Сначала Люцина бесплатно раздавала маски всем желающим. Однако заказов поступило так много, что мастера с трудом стали справляться с ними.

— Думаю, теперь мы их будем шить только для благотворительных фондов. Сейчас собираемся везти большую партию в «Искорку», — рассказала Люцина Мухутдинова КП-Челябинск.

Из-за болезни у онкобольных ребят иммунитет ослаблен, поэтому им постоянно нужно носить маски. А сейчас средства защиты в дефиците.

Дизайнер планирует записать видео, как сшить маску своими руками, и разместить его в соцсетях. Чтобы каждый челябинец смог изготовить себе защиту от вируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU