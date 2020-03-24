Челябинцы просят убрать дублирующую дорогу в центре города

24 Март 2020 2020-03-24T16:03:23+03:00

Изменить размер текста: A A

«Место не стало центром притяжения. Одна из причин — сложная развязка» — именно так челябинские общественники объяснили бессмысленность дублирующей дороги на проспекте Ленина. Чтобы попасть в парк имени Терешковой и ближайшую школу, люди переходят два автомобильных проезда.

Как отмечают активисты «Гражданского патруля», автомобилисты почти не едут по дублеру. То же касается общественного транспорта: остановка находится перед вторым проездом.

— В прошлом году парк имени Терешковой реконструировали, но мы не видим, чтобы он действительно стал центром притяжения. Одна из причин этому — сложная развязка на проспекте Ленина. Люди вынуждены преодолевать несколько дорог, чтобы попасть в парк. А настоящий центр притяжения должен сам завлекать людей, а не устраивать препятствия на пути к нему, — рассказали в организации.

Общественники уже обратились с предложением в городскую мэрию. При этом, администрация может предложить решить вопрос жителям. Так уже происходило с дополнительным поворотом на перекрестке проспекта Ленина и улицы Красной.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU