2020-03-24T16:03:23+03:00
Общество

Челябинцы просят убрать дублирующую дорогу в центре города

Ученикам, чтобы попасть в школу, приходится проходить две проезжие части
Андрей МОСКВИЧЕВ
Поделиться:
Вопрос будут решать в городской администрации. Фото: Яндекс.КартыВопрос будут решать в городской администрации. Фото: Яндекс.Карты
Изменить размер текста:

«Место не стало центром притяжения. Одна из причин — сложная развязка» — именно так челябинские общественники объяснили бессмысленность дублирующей дороги на проспекте Ленина. Чтобы попасть в парк имени Терешковой и ближайшую школу, люди переходят два автомобильных проезда.

Как отмечают активисты «Гражданского патруля», автомобилисты почти не едут по дублеру. То же касается общественного транспорта: остановка находится перед вторым проездом.

— В прошлом году парк имени Терешковой реконструировали, но мы не видим, чтобы он действительно стал центром притяжения. Одна из причин этому — сложная развязка на проспекте Ленина. Люди вынуждены преодолевать несколько дорог, чтобы попасть в парк. А настоящий центр притяжения должен сам завлекать людей, а не устраивать препятствия на пути к нему, — рассказали в организации.

Общественники уже обратились с предложением в городскую мэрию. При этом, администрация может предложить решить вопрос жителям. Так уже происходило с дополнительным поворотом на перекрестке проспекта Ленина и улицы Красной.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Курганской области запретил грустить, унывать и оскорблять
Герои в масках. Челябинские полицейские наденут медицинские повязки
Челябинцы просят убрать дублирующую дорогу в центре города
Дизайнер из Челябинска бесплатно шьет яркие маски для детей
Житель Челябинска продал единственную квартиру родителей, чтобы расплатиться с долгами
Мобильный Урал: по итогам 2019 года Урал и Поволжье обогнали Москву по количеству новых пользователей мобильного банкинга Росбанка
В квартиры челябинцев, прибывших из-за границы, придут полицейские
В Челябинске телебашня окрасится в цвета итальянского флага
ГК ВТБ Лизинг реструктуризирует платежи группы Аэрофлот
В Челябинске из-за коронавируса закрылись два кинотеатра
Даже «Сетевой город» обваливается: как школы Челябинска внедряют дистант
«Продают как незамерзайку»: в Челябинске стали торговать масками на улице
Иномарка и грузовик лоб в лоб столкнулись в Челябинске
Челябинский «Трактор» упразднил должность замдиректора и оставил без работы бывшего начальника спортуправления
На улице в центре Челябинска, где месяц назад убили студента, снова произошла драка
Летающий мальчик из Челябинской области побывал на шоу «Лучше всех» у Максима Галкина
«Неприятные воспоминания»: серебряный призер Сочи-2014 Ольга Фаткулина избавляется от «олимпийской» куртки
Обращение Текслера: пожилых южноуральцев попросили не выходить из дома
В здании железнодорожного вокзала в Челябинске закроют лестницу
В Челябинске предприниматели просят устанавливать ларьки вдоль гостевых маршрутов
Над Челябинской областью навис смог
Челябинского депутата, обвиняемую в мошенничестве с квартирами, выпустили из СИЗО
Иномарка сбила пьяного велосипедиста в Челябинской области
«У нас справка есть»: челябинского ребенка отказались пускать в садик после отдыха в Азии
В Челябинской области ожидается потепление до +8 градусов
В Челябинской области выросло число заболевших гриппом и ОРВИ