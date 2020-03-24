Герои в масках. Челябинские полицейские наденут медицинские повязки

24 Март 2020 2020-03-24T16:27:48+03:00

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Не все герои носят плащи, но все носят маски. Особенно во время карантина: полицейских Челябинска обязали носить медицинские повязки. При этом, сотрудникам, работающим с посетителями, придется надевать еще и перчатки.

Как отметили в региональном управлении МВД, в отделениях также вводится режим усиленной дезинфекции. Обрабатывать будут все помещения, где бывают посетители и доставленные люди, в том числе рабочее место сотрудника.

— Предоставление государственных услуг населению ведется в рабочем режиме. Сотрудниками ОВД служебные обязанности выполняются в полном объеме, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU