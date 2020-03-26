2020-03-26T06:14:05+03:00
Общество

МЧС предупреждает о сильном ветре в Челябинской области

Чего опасаться при таком прогнозе
Лидия ПЕСКОВА
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Машину рядом с деревьями сегодня лучше не парковать.Машину рядом с деревьями сегодня лучше не парковать.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В четверг, 26 марта, на территории Челябинской области возможно сильное усиление ветра. Отдельные его порывы могут достигать 15-20 метров в секунду, сообщает региональное управление МЧС.

Во время сильных порывов возможны:

— обрыв проводов;

— падение слабо укрепленных конструкций;

— вал ветхих деревьев.

В связи с этим челябинцам и всем жителям области советуют не парковать автомобили под кронами деревьев и держаться подальше от рекламных щитов, дорожных знаков и других конструкций, которые могут обрушиться от порывов ветра.

При этом погода на Южном Урале постепенно идет на лад. В четверг, 26 марта, по области солнечно, небо ясное. Днем температура воздуха поднимется до +8...+9 градусов. И только в низинах она будет нулевой даже днем. Без осадков.

В ночь на пятницу, 27 марта, ожидается -1...-3, днем до +4...+6. В Челябинске осадков не будет, а местами по области пройдет дождь с мокрым снегом.

С воскресенья дневные температуры в Челябинске поднимутся выше +10, а ночью будет около нуля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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