Больничные листы в Магнитогорске проверяет робот
Сразу скажем, что новость никак не связана с коронавирусом. Просто на комбинате давно задумались о помощниках-роботах и стараются разгрузить персонал от рутинной работы. Одной из сфер применения «железного человека» стала проверка больничных листов.
— Большинство больничных приходят на комбинат не в бумажном, а в электронном виде. То есть их нужно скачивать с определенных ресурсов, обрабатывать и снова отправлять. Это занимало много времени, пока не появился робот-помощник. Он обрабатывает больничные листы ночью. За месяц робот способен «оформить» около тысячи документов, — рассказала представитель комбината Оксана Самойлова.
По словам Самойловой, роботы не заменяют реальных сотрудников, а помогает им сократить пиковые нагрузки, например, при подготовке отчетности. Еще один робот обрабатывает входящую электронную почту от поставщиков, ищет отправленные грузовые вагоны в базах РЖД, проверяет статус доставки и пишет отчеты для профильных служб комбината.
В учетном центре сейчас работают 15 роботов, а еще 20 находятся в разработке.
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ИСТОЧНИК KP.RU