26 Март 2020 2020-03-26T16:50:30+03:00

Территория, разделяющая два района города, уже много лет в запустении

Изменить размер текста: A A

Студенты больше не смогут сдавать нормативы: в Челябинске выставили на продажу Заячий остров на участке реки Миасс у Теплотехнического института. Популярное в советское время место сейчас сильно запущенно.

На торги выставлена только часть острова, которая принадлежит компании «Вектор П». За участок в 10 гектаров просят 35 с половиной миллионов рублей, несмотря на то, что только половина территории находится в собственности фирмы.

Некоторые оценили стоимость как слишком высокую. Из-за состояния и дурной славы острова на участке мало кто бывает из обычных прохожих. Исключение — студенты Челябинского госуниверситета, которые сдают нормативы по физкультуре в теплое время года, и местные жители, выгуливающие собак. Причем, скорее всего это понимают и собственники. По условиям контракта, минимальная цена за половину острова составит всего 2 процента от первоначальной стоимости — 715 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU