В Челябинске выставили на продажу Заячий остров
Студенты больше не смогут сдавать нормативы: в Челябинске выставили на продажу Заячий остров на участке реки Миасс у Теплотехнического института. Популярное в советское время место сейчас сильно запущенно.
На торги выставлена только часть острова, которая принадлежит компании «Вектор П». За участок в 10 гектаров просят 35 с половиной миллионов рублей, несмотря на то, что только половина территории находится в собственности фирмы.
Некоторые оценили стоимость как слишком высокую. Из-за состояния и дурной славы острова на участке мало кто бывает из обычных прохожих. Исключение — студенты Челябинского госуниверситета, которые сдают нормативы по физкультуре в теплое время года, и местные жители, выгуливающие собак. Причем, скорее всего это понимают и собственники. По условиям контракта, минимальная цена за половину острова составит всего 2 процента от первоначальной стоимости — 715 тысяч рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU