«Какие еще выходные?»: жители Челябинска рассказали, чем займутся в нерабочую неделю
Неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей. Мы спросили подписчиков группы «Комсомольская правда — Челябинск»: чем будете заниматься?
66% ответили «Какие выходные? У меня работа!»
18% закроются дома с гречкой и антисептиками.
10% собираются гулять.
6% уедут из города.
Всего в опросе приняли участие 276 человек. В комментариях подписчики группы также пишут, что никто их с работы не отпускает.
Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил нерабочую неделю в качестве меры борьбы с распространением коронавируса. На работу не выйдут бюджетники, кроме медиков. Также обязательно должны работать сотрудники транспорта и банков.
Коммерческие организации решают этот вопрос самостоятельно. Так как зарплату сотрудникам платить все равно нужно, многие решили продолжать работать.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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