«Какие еще выходные?»: жители Челябинска рассказали, чем займутся в нерабочую неделю

27 Март 2020 2020-03-27T05:35:43+03:00

С 30 марта по 5 апреля горожане будут отдыхать. Но далеко не все

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Неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей. Мы спросили подписчиков группы «Комсомольская правда — Челябинск»: чем будете заниматься?

66% ответили «Какие выходные? У меня работа!»

18% закроются дома с гречкой и антисептиками.

10% собираются гулять.

6% уедут из города.

Всего в опросе приняли участие 276 человек. В комментариях подписчики группы также пишут, что никто их с работы не отпускает.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил нерабочую неделю в качестве меры борьбы с распространением коронавируса. На работу не выйдут бюджетники, кроме медиков. Также обязательно должны работать сотрудники транспорта и банков.

Коммерческие организации решают этот вопрос самостоятельно. Так как зарплату сотрудникам платить все равно нужно, многие решили продолжать работать.

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ИСТОЧНИК KP.RU