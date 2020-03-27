2020-03-27T07:24:26+03:00
Общество

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» рассказал клиентам об особенностях обслуживания кредитной задолженности

Как оплатить кредит и что делать, если доходы резко упали
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ПАО «БАНК УРАЛСИБ» обратился к клиентам, имеющим кредиты в Банке:

— Банк постоянно работает над улучшением дистанционных каналов обслуживания. Мы надеемся, что их использование избавит наших клиентов от необходимости посещения офисов банка для осуществления текущих платежей по кредитам, позволив проводить их через дистанционные каналы ПАО «БАНК УРАЛСИБ» — интернет-банк и мобильный банк, а также банкоматы с функцией приема наличных средств.

В случае, если сложившаяся ситуация значительно ухудшила финансовое положение клиента, и этому имеется документальное подтверждение, Банк готов в индивидуальном порядке рассмотреть различные способы реструктуризации кредитной задолженности, включая возможность временного снижения ежемесячных платежей или предоставления ипотечных каникул, осуществляемые в рамках установленной законодательством процедуры.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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