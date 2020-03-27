Зачем в Челябинске на площади Революции срубят елки

27 Март 2020 2020-03-27T13:16:23+03:00

Ветки деревьев в центре пилят по науке. Не под пенек. Фото: chelаdmin.ru

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Четыре огромные ели возле памятника Ленину «приговорены» осмотрами биологов. Деревья угнетены, с них валится хвоя, стволы и корни покрыты грибком. О плохом состоянии видовых деревьев в самом центре города «Комсомолка» писала еще несколько лет назад. На снос сухостоя власти решились недавно.

О вырубке четырех мертвых елей у площади Революции в пятницу, 27 марта, заявил заместитель главы города по городской среде Александр Егоров. Он сообщил, что вместо четырех снесенных деревьев будут высажены четыре ели-крупномера. Их привезут из питомника.

Кроме того, сейчас в сквере на Театральной площади, за памятником вождю мирового пролетариата, визжат пилы. Деревья омолодят обрезкой. Никаких высоких пней: все по науке!

— В нашем городе есть большая проблема — деревья спиливаются под пень, который потом погибает. На Театральной площади мы обрезаем ветви под присмотром биологов, чтобы растения росли и развивались, — сказал Егоров.

В сквере за памятником Ленину омолодят 500 елей и лип.

Всего этим летом на улицах Челябинска высадят 1300 деревьев-крупномеров высотой в 5-7 метров и 30 тысяч кустарников.

В мэрии обещают, что дерево будет лучше расти. Фото: chelаdmin.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU