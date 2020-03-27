В мэрии Челябинска разъяснили график МФЦ во время нерабочей недели

27 Март 2020 2020-03-27T13:48:48+03:00

Попасть в МФЦ теперь сложно. Фото: 2gis.ru

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В администрации Челябинска объяснили порядок работы Многофункциональных центров. После перехода на ограниченный режим работы возле учреждений стали собираться большие очереди.

— Многофункциональные центры города Челябинска будут закрыты с 29 марта по 3 апреля включительно. 28 марта и 4 апреля они будут работать только по предварительной записи, — прокомментировали в мэрии.

26 марта возле МФЦ на Труда собралась большая толпа. Внутрь пускали только тех, у кого подошла очередь.

СПРАВКА КП

Телефоны челябинских отделений МФЦ

— Труда, 164 :8 (912) 47-00-278, 8 (919) 124-17-79, 8 (912) 806-20-56.

— Комарова, 39: 8 (912) 47-01-400, 8 (912) 791-16-07.

— Проспект Победы, 396/1: 8 (912) 47-02-418, 8 (919) 124-37-78.

— Новороссийская, 118 В: 8 (919) 124-15-01.

— Единый номер call-центра: 8 (351) 211-08-92.

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ИСТОЧНИК KP.RU