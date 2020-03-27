В центре Челябинска высадили крепкие молодые липы

27 Март 2020 2020-03-27T14:37:19+03:00

Только на проспекте Ленина появится сотня взрослых деревьев

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Директор Ботанического сада ЧелГУ Вера Викторовна саженцами довольна: липы высокие, с отличным корневым комом. Пройдет немного времени, и у семиметровых деревьев сформируется крона.

Новое место жительства липок возрастом семь — десять лет, — газон у гостиницы «Южный Урал». Деревья высадили не над коммуникациями, чтобы в случае аварии на сетях не пострадали корни.

Год за саженцами будет ухаживать подрядчик. Если дерево не приживется, его заменят по гарантии.

Как сообщил замглавы города по дорожному хозяйству Максим Куляшов, на пр. Ленина в 2020 г. высадят 100 деревьев. На 18 улицах грамотно обрежут растения. Никаких высоких пней!

Вера Меркер уточнила, что в Челябинске приживаются хвойники, рябины, яблони, клены. Но клен клену — рознь. Если канадский славится резными листьями, то ясенелистный — сорняк, его нужно удалять.

— Принципиален постоянный уход за деревьями. Недаром говорят, что главное удобрение — тень садовника, — говорит Вера Меркер. — Работу нужно доверить профессионалам. В администрации Ленинского района уже есть отдел по озеленению.

Живут липки на газоне у входа в гостиницу "Южный Урал".Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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ИСТОЧНИК KP.RU