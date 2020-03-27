2020-03-27T15:12:32+03:00
Общество

Текслер записал обращение к южноуральцам по поводу новых ограничений из-за коронавируса

Число заболевших достигло уже 20 человек
Юлия РЕУТОВА
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Алексей Текслер призвал южноуральцев не посещать общественные местаАлексей Текслер призвал южноуральцев не посещать общественные места
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Перед нерабочей неделей губернатор Челябинской области Алексей Текслер записал видеообращение к жителям региона. Он рассказал о дополнительных ограничениях, которые вводятся во время пандемии коронавируса.

Алексей Текслер отметил, что выявлено девять новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в области уже достигло 20 человек.

Алексей Текслер обратился к южноуральцам перед нерабочей неделей.Видео: правительство Челябинской области

— С завтрашнего дня и до 5 апреля прекращает работу розничная торговля, кроме аптек и магазинов, которые торгуют продуктами питаниями и вещами первой необходимости. Нужно максимально перейти на онлайн-торговлю. Останавливается работа кафе, ресторанов, фитнес-залов. Важно воздержаться от посещения любых общественных мест, даже парков и скверов, — обратился губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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