Текслер записал обращение к южноуральцам по поводу новых ограничений из-за коронавируса
Перед нерабочей неделей губернатор Челябинской области Алексей Текслер записал видеообращение к жителям региона. Он рассказал о дополнительных ограничениях, которые вводятся во время пандемии коронавируса.
Алексей Текслер отметил, что выявлено девять новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в области уже достигло 20 человек.
Алексей Текслер обратился к южноуральцам перед нерабочей неделей.Видео: правительство Челябинской области
— С завтрашнего дня и до 5 апреля прекращает работу розничная торговля, кроме аптек и магазинов, которые торгуют продуктами питаниями и вещами первой необходимости. Нужно максимально перейти на онлайн-торговлю. Останавливается работа кафе, ресторанов, фитнес-залов. Важно воздержаться от посещения любых общественных мест, даже парков и скверов, — обратился губернатор.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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