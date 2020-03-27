Татьяна Москалькова согласовала кандидатуру омбудсмена Челябинской области

27 Март 2020 2020-03-27T15:40:00+03:00

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова согласовала кандидатуру Юлии Сударенко на должность Уполномоченного по правам человека в Челябинской области. Об этом она написала в письме председателю Законодательного собрания Владимиру Мякушу.

— Надеюсь, что институту государственной защиты прав человека будут оказаны достойная поддержка и внимание со стороны органов власти Челябинской области, — написала Москалькова.

Теперь кандидатуру Юлии Сударенко должны одобрить депутаты Законодательного собрания Челябинской области. Добавим, что сейчас все заседания проводятся в дистанционном режиме.

Предыдущий уполномоченный по правам человека Антон Шарпилов покинул пост по собственному желанию после того, как семейный конфликт стал достоянием общественности. Бывшая супруга обвинила омбудсмена в том, что он ограничивает ее законное право на общение с детьми.

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ИСТОЧНИК KP.RU