2020-03-27T17:18:48+03:00
Общество

Это просто тэг: художник, закрасивший рисунки Челябинского урбаниста, рассказал о себе

Парень отмечает, что его действия — не флэшмоб и не протест
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Авторы рисунка на Алом поле связались с художником и создали новое граффити, однако его уже успели закрасить коммунальщики. Фото: hornews.comАвторы рисунка на Алом поле связались с художником и создали новое граффити, однако его уже успели закрасить коммунальщики. Фото: hornews.com
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bpv_spv — именно под таким ником скрывается художник, который испортил три трансформаторных будки, расскращенных активистами из движения «Челябинский урбанист». Наши коллеги с сайта hornews.com нашли парня и расспросили о новом символе города — минималистичном кораблике.

Художник сразу признался, что рисунок не является флэшмобом или протестом. Это всего лишь тэг, который граффитисты оставляют по всему городу. И именно на трансформаторные будки художник положил глаз еще до появления рисунков.

— Я хотел рисовать большие корабли на ящиках еще до появления урбаниста, эта идея очень долго жила в моей голове. Окончательно выйти она решила, когда эти ящики уже были расписаны всякими картинками, — рассказал граффитист.

Как отметил молодой человек, он положительно относится к деятельности Льва Владова, однако щиты, по его словам, они «не поделили». При этом художник добавил, что пока не уверен в том, появятся ли новые кораблики городе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Это просто тэг: художник, закрасивший рисунки Челябинского урбаниста, рассказал о себе
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