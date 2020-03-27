Авиакомпания «Победа» отменяет рейсы Москва — Челябинск
Крупный российский лоукостер «Победа» объявил по полной приостановке авиасообщения. Самолеты компании перевозили пассажиров из Москвы в Челябинск ежедневно.
— Правительство РФ приняло решение о приостановлении до 1 июня 2020 года деятельности объектов массового отдыха и рекомендовало гражданам ограничить поездки. Мы солидарны с этим решением, поэтому мы приостанавливаем полеты по всем направлениям с 1 апреля по 31 мая 2020 года, — рассказали в пресс-службе компании.
Авиаперевозчик отметил, что деньги за все купленные билеты будут возвращены покупателям в полном объеме на их личный кабинет. После снятия ограничений, эти средства можно будет потратить на другие рейсы компании.
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ИСТОЧНИК KP.RU