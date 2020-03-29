В двух городах Челябинской области действует НМУ
На территории двух южноуральских городов объявлен режим «черного неба». Смог повис над Карабашом и Златоустом в субботу, 28 марта. И продержится до вечера вторника, 30 марта. Об этом сообщают синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
— Объявляется предупреждение о НМУ первой степени, — говорится на сайте ведомства.
Предприятиям рекомендовано снизить выбросы, а горожанам по возможности не выходить из дома. К тому же сейчас в области — карантин, и выходить на улицу лишний раз не стоит, чтобы еще и не подцепить вирус.
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ИСТОЧНИК KP.RU