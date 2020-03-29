В Челябинской области ожидается потепление до +14
На Южном Урале в понедельник, 29 марта, потеплеет. По прогнозу синоптиков Челябинского гидрометеоцентра, воздух прогреется до +9, +14 градусов. Правда, прогуляться по улице и насладиться теплом не получится. В области действует карантин из-за коронавируса, южноуральцев просят не выходить из дома без необходимости.
В последующие два дня, по прогнозу Гидрометцентра России, тоже будет выше +10 градусов. А вот ночные температуры опустятся до нуля.
В Челябинске в ночь на понедельник будет +1,-1, днем ожидается +11,+13.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU