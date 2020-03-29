В Челябинской области ожидается потепление до +14

29 Март 2020 2020-03-29T16:53:10+03:00

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На Южном Урале в понедельник, 29 марта, потеплеет. По прогнозу синоптиков Челябинского гидрометеоцентра, воздух прогреется до +9, +14 градусов. Правда, прогуляться по улице и насладиться теплом не получится. В области действует карантин из-за коронавируса, южноуральцев просят не выходить из дома без необходимости.

В последующие два дня, по прогнозу Гидрометцентра России, тоже будет выше +10 градусов. А вот ночные температуры опустятся до нуля.

В Челябинске в ночь на понедельник будет +1,-1, днем ожидается +11,+13.

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ИСТОЧНИК KP.RU