2020-03-29T17:44:16+03:00
Общество

Алексей Текслер и Наталья Котова поблагодарили оставшихся дома южноуральцев

И попросили самоизолироваться тех, кто этого еще не сделал [видео]
Валентина ВАГАНОВА
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Свой пост Наталья Котова сопроводила фотографией безлюдной Кировки.Свой пост Наталья Котова сопроводила фотографией безлюдной Кировки.
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Челябинская область с субботы, 28 марта, ушла на карантин, всем рекомендовано оставаться дома. Однако не все южноуральцы соблюдают самоизоляцию. Хорошая погода многих выманила на улицу. Алексей Текслер опубликовал в своем инстаграме видеообращение к южноуральцам.

— Ко мне пришли сводки, фотографии из многих муниципалитетов нашего региона о том, как соблюдается режим карантина и самоизоляции. Благодарю всех, кто этот режим соблюдает. Действительно видно, что людей на улицах стало меньше, но тем не менее большое количество людей продолжает выходить на улицу и, очевидно, что не всегда это связано с каким-то срочными, неотложными делами. Еще раз обращаюсь ко всем: необходимо жестко соблюдать режим карантина, это крайне важно для того, чтобы болезнь не распространялась на территории области, — сказал губернатор.

Мэр Челябинска Наталья Котова тоже поблагодарила в соцсетях всех, кто на этих выходных остался дома.

— Я прошу челябинцев отнестись к ограничительным мерам и рекомендациям со всей серьезностью. Если есть возможность, оградите себя и членов своей семьи от выхода из дома, а значит от риска заболеть. Если такой возможности нет, соблюдайте меры предосторожности. И уж, конечно, ограничьте выезды, в том числе из города, — написала глава города и напомнила, что предстоящая нерабочая неделя дана для того, чтобы максимально разобщиться и помешать вирусу распространяться.

Алексей Текслер попросил южноуральцев остаться дома.Видео: instagram.com/alexeytexler.official

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ИСТОЧНИК KP.RU

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