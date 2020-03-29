Житель Челябинской области сбежал из-под карантина по коронавирусу и уехал за границу
В Копейске двое жителей нарушили режим самоизоляции. Первый, вернувшийся из Австрии, 10 дней добросовестно сидел дома, а потом резко пропал. Как сообщили в администрации Копейска, он покинул страну. Его разыскивают силовики совместно с миграционной службой.
Также нарушила самоизоляцию еще одна копейчанка.
— Она прибыла их Чехии. На телефонные звонки не отвечает, по месту жительства двери никто не открывает, — говорится в сообщении на сайте мэрии.
Всего под наблюдением врачей в Копейске находятся 70 человек. В городе один заболевший коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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